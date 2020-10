Děti mi nic neříkají a nemám k nim žádný vztah. Když jsem to řekla veřejně, chodily mi vulgární zprávy. Psali mi, že jsem blbá a sobecká a že si to určitě rozmyslím, líčí Nikola Šrubařová, zakladatelka stránky No kidding Czech. Ženy jsou často tlačeny partnerem nebo rodinou, i cizí lidé na to stejně jednou zavedou řeč. Už jsem v tom zlejší. Říkám, co je komu do toho, jak si život zařídíte, dodává.