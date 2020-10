Za posledních 15 let jsem nikomu nedal větší slevu, za pronájem hal na polní nemocnici chci od státu 21 milionů bez DPH, je to rozumná dohoda rozumných lidí, můj majetek je stokrát menší než Kellnera. Ale je to pro dobrotu na žebrotu, přišel jsem o dobrý pocit, že jsem někomu pomohl, reakce lidí jsou zmatené, říká miliardář Pavel Sehnal, majitel SPGroup a předseda představenstva PVA EXPO Praha.