Pomoc se měla poskytnout okamžitě, pak to vyhodnotit. Pokud zachráníme deset firem a jedna dotace zneužije, stojí to za to. Krize může národ posílit. Vláda se bojí utrácet a nevěří podnikatelům, ale postavení Česka je dobré, jsme málo zadlužení, říká Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, členka ekonomického týmu Ústředního krizového štábu a také členka inciativy KoroNERV-20.