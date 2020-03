Vláda vyhlásila nouzový stav od 12. března od 14:00. Trvat bude 30 dní. Od pátečních 06:00 zakáže akce s účastí přesahující 30 lidí. Vyhlásila také zákaz vstupu do ČR cizincům z rizikových zemí, českým občanům se zakazuje cestovat do těchto zemí. Od pátku 06:00 vláda zakázala vstup na sportoviště, do wellness zařízení, do knihoven. Od pátku budou muset být mezi 20:00 a 06:00 uzavřeny restaurace.