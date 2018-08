Nová lávka může stát v Nymburce do dvou let, hasičské tanky odvezou trosky té staré, říká starosta

dnes | Stačilo přestřihnutí 25 % lan a lávka spadla, prokázalo se, že lana byla zkorodovaná. Všechno šlo hladce, zvolili jsme nejjednodušší variantu, přestřihnout ji ze břehu, říká Pavel Fojtík, starosta Nymburku. To nejtěžší prý přijde teprve v úterý, 200 tun je třeba vytáhnout z koryta řeky na břeh, přijedou tři vyproštovací hasičské tanky, a starosta doufá, že se podaří lávku vyndat. Nová by prý mohla stát do roku 2020.