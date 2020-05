Je to jedna z velkých brzd, kterou ve své práci mám. Označovat příspěvky na stránkách politiků nesmíme, říká Laďka Mortkowitz z agentury AFP. V Česku se od března stará o odhalování dezinformací. Facebook má požadavek, abychom vyvrátili deset článků za měsíc. Může se zdát, že je to málo, ale obě strany mají dost rigorózní požadavky na to, jak ty texty mají být vyvraceny. Dá to dost práce, dodává.