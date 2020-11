Z koronaviru a roušek je politické téma, na první pohled poznáte voliče Trumpa nebo Bidena, podle toho jestli má, nebo nemá roušku. Trump vystupuje neohroženě, je to součástí jeho politické strategie, říká novinářka žijící v New Orleans Julie Urbišová. Takto rozdělenou společnost si nepamatuji, letos je to opravdu vyhrocené, dodává.