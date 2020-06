Nadace Český literární fond a Nadace OSF ocenily Martina Veselovského v kategorii audiovizuální žurnalistiky, a to za rozhovor s dnes už bývalým pražským záchranářem Vítem Samkem. “Záchranka vyjíždí k blbostem, jde o peníze, lidi to ničí, je to absurdní,” prohlásil v březnu loňského roku. Video sdílely na sociálních sítích desítky tisíc lidí. Pro Martina jde už o šesté ocenění v historii soutěže.