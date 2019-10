Nezavřou mě za to. Byl jsem u výslechu a poučil jsem pana vyšetřovatele, že to neobstojí. Nikdy jsem nikomu smrtí nevyhrožoval, tvrdí starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný z ODS. Policie ho obvinila z podněcování k vraždě komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Na Donbasu jednal v zájmu cizí moci, podal jsem na něj trestní oznámení, nestydím se za to, co mu dělám, dodává Novotný.