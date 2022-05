„Není nutné si nalhávat, že jde o něco víc, než skvělé hollywoodské řemeslo a zábavný blockbuster, ale i to je specifická disciplína. Tvůrci natočili víc materiálu než pro první tři díly Pána prstenů dohromady, bylo to asi osm tisíc hodin,” říká publicista Václav Rybář o pokračování filmového hitu, který dnes vstoupil do kin.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!