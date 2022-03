„Ničemu jinému Putin nerozumí. Západ by mu měl dát ultimátum, obětí už je příliš. Měli bychom zřídit humanitární letecký koridor, abychom zásobovali lidi, kteří trpí v obležených městech. Zatím aspirujeme na to, že v očích našich dětí a vnuků budeme za zbabělce,” říká podnikatel Dalibor Dědek, spoluautor výzvy We Must Act.

