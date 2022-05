Objev roku Annabelle: Mířím do popových žebříčků. Věřím, že ve světě můžu uspět

„Mám sebevědomí a snažím se to nevidět jako nemožné. To vnitřní nastavení, že to nejde, je největší překážkou a mám pocit, že to tu má hodně lidí,” říká zpěvačka Annabelle, která se na Cenách Anděl stala objevem roku. Teď by se ráda prosadila i na mezinárodní scéně. „Potřebuju ke svým písničkám i obal. Sebeprezentace je pro mě důležitá, obraz a audio se v člověku pojí s emocemi,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!