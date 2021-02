Poslanec Lubomír Volný na otázku, zda porušuje jednací řád Poslanecké sněmovny, odpovídá: Ano, a co má být? S předsedajícím Hanzelem jsme se pošťuchovali kvůli knoflíku, to nebylo napadení, on nezvládl řízení schůze. Flákanec vznikl intuitivně, to byl zásah vyšší moci, dodává.