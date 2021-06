Šlo to přímo na nás, schovali jsme se do sklepa, celé to trvalo deset minut, ale podívejte se, co za deset minut tornádo dokáže, říká obyvatel Lužic u Hodonína Alexander Kovalev a ukazuje poničené domy. Ty označené žlutým křížkem čeká demolice, jsou jich desítky, i dům starosty je určený ke zbourání. Nemáme elektřinu ani plyn. Vymlátilo nám to skoro všechna okna a máme díru ve střeše, dodává.