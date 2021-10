Brífink prezidentovy manželky byl posledním kamínkem do mozaiky, mohla to být hra na emoce a snaha vyvolat lítost veřejnosti, míní redaktor Respektu Ondřej Kundra. Je možné, že Miloš Zeman s předsedou sněmovny Vondráčkem mluvil, ale není to jak ověřit. Proč se pořizuje fotografie, když pak není zveřejněna? To už je takový metahumor, dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!