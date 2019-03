Semlel mě korporát, začaly úzkostné paniky, nebyla jsem sama sebou, říká Chudlíková

dnes | Dokázala jsem odejít minutu před dvanáctou, odneslo by to zdraví, buď bych vyhořela, nebo bych šla do deprese, líčí bývalá vysoce postavená manažerka a dnes mentorka Janka Chudlíková. Rozhodnutí odejít mě vnitřně posílilo, přestala jsem se bát dělat velká rozhodnutí, člověk nerad říká ne, mozek je proti nám, nemiluje změny, vysvětluje. Každý může změnit vzorce svého chování, ale musí chtít, jsme neurochirurgové svého mozku, dodává koučka.