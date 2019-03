Vědci vyvíjejí taxi pro líné spermie. Na místo je dopraví spermobot, říká Pumera

dnes | Nanoroboti nás začnou léčit do 10 nebo 20 let, precizně umožní odstranit nádor v břiše, mikrorobot zase může fungovat jako velmi přesný skalpel v oku, má průměr červené krvinky a můžete ho navigovat až k sítnici, popisuje Martin Pumera, který v Praze vede Centrum pro pokročilé funkční nanoroboty. Vědci se předhánějí, kdo to dokáže první, říká jeden z nejcitovanějších chemiků světa. Využití už teď nacházejí při likvidaci ekologických škod, protože dokážou vyčistit půdu od chemického znečištění.