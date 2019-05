Odvolání Fajta si objednal Zeman, Staněk zničil kulturní prostředí, tvrdí David

dnes | Ta politická objednávka byla zjevná, to už dnes nikdo nemůže rozporovat, říká výtvarník Jiří David. Rozhodnutí ministra kultury Antonína Staňka odejít koncem května z funkce přivítal. Byl naprosto nekompetentní, poškodil Národní galerii, jsou to nevratné kroky, míní. Jiří Fajt nechtěl podporovat dealy jednoho ze zaměstnanců s ministerstvem kultury a vyhodil ho, on ale hned přešel na ministerstvo a začala se chystat tahle pomsta, tvrdí David.