Nemáme stoprocentní jistotu, že dítě po podání léku zemře, ale máme indicie, že to riziko je vysoké, vysvětluje lékařka Jana Haberlová, proč motolská nemocnice odmítla podat lék Zolgensma dvouletému chlapci se spinální svalovou atrofií. Chápe, jaké obrovské zklamání pro rodinu to musí být, ale z pohledu lékaře je to podle ní jediné možné řešení.