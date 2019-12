Svět sportu to poškodí víc než Rusko, je to sportovní válka vyhlášená Rusku, bude to mít fatální dopad, Rusko je obrovský trh a hrozí, že když na olympiádě nebudou, nebudou ji ani vysílat. Kauza se táhne od roku 2015, kdy se mapoval systematický doping. Jakou roli v tom hraje Putin a ruská vláda, nikdo nedokáže, říká sportovní redaktor Aktuálně.cz Miroslav Harnoch.