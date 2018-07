Opisovala Malá? Jsou to zatím tvrzení a nepátral jsem po tom, zda jsou pravdivá, říká její podřízený

dnes | Ta věc by se měla dál šetřit, je to ale primárně věc předsedy vlády, míní místopředseda Legislativní rady vlády a ústavní právník Aleš Gerloch. Ministryně spravedlnosti Taťána Malá, která stojí i v čele vládních legislativců, je podezřelá z toho, že opisovala ve své diplomové práci. Je diskuze o tom, jaké má právní kvality, jsou tu ale jiné skutečnosti, které se vyjeví velmi brzy, a to jsou její manažerské schopnosti, myslí si Gerloch. Legislativní rada vlády vyžaduje větší míru erudice než řízení kteréhokoliv ministerstva, upozorňuje.