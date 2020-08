Je to blamáž, soudit takovou věc sedm let je hrůza. Pokud by se verdikt potvrdil, musí se z toho vyvodit důsledky, Ištván by měl rezignovat, říká právník Jaroslav Ortman. Soud zatím nepravomocně zprostil expremiéra i jeho současnou ženu viny v kauze tzv. poslaneckých trafik. Státní zástupci by měli mít odpovědnost, tak jako každý. Dojde-li k takové blamáži, mělo by být zahájeno kárné řízení, míní.