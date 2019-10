Dochází k pohánění elektrickým proudem i k fyzickému napadání, říkají Michaela a Lukáš Vincourovi z platformy Zvířata nejíme, kteří zveřejnili videozáznam z jatek ve Všeticích. Ukazuje, jak pracovníci vláčejí zraněnou krávu z přepravního vozu. Živočišný průmysl je zahalen do klamavé reklamy, to, co se děje za zdmi jatek, si člověk často nedokáže představit, dodávají.