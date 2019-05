Ozbrojení muslimové v Česku? Žádného neznám, nemůžu ověřovat všechno, tvrdí lídr SPD

16. 5. | Nemohu ověřovat každou jednotlivost, co se objeví ve volebních novinách. Předpokládám, že ten, kdo to napsal, to ověřené má, říká Ivan David, lídr SPD pro volby do Evropského parlamentu. Strana tvrdí, že se muslimové v Česku chtějí vyzbrojit. Žádného ozbrojeného muslima neznám, říká k tomu David. Strana mimo jiné slibuje, že donutí Německo k zaplacení válečných reparací ve výši deseti bilionů korun, jak to chce udělat, už ale David vysvětlit nedokázal. Ty položky, které vedly k té sumě, nejsem schopen vyjmenovat, přiznává.