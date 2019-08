Pánové, nebuďte srabi a jděte na mateřskou, říká autor Deníčku moderního fotra

dnes | Mateřská dovolená vás změní. Na jednu stranu se z vás stane nevyspalá troska vyndaná z reality. Ale na druhou stranu si vytvoříte s dítětem pevný vztah. Přijít v šest hodin z práce, hodinu se pomazlit s dítětem a pak ho dát spát, to není žádný hrdinství. To by zvládl každej. Hrdinství je se o něho starat celý den a při tom třeba doma i vyprat a vyžehlit, říká Dominik Landsman, autor Deníčku moderního fotra v DVTV Apel.