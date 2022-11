Papadopulos: O smrti se na Ukrajině nemluví. Válka mě změnila, někdy se musím krotit

„Zisk Chersonu je potupa pro Putina i ruskou propagandu. Mluvil jsem s jednotkami, které město osvobozovaly. Vojáci měli velký respekt z vybavení a připravenosti Rusů a sami říkali, že to bude náročné,” říká zpravodaj České televize na Ukrajině Andreas Papadopulos. „O obětech se moc nemluví ani ve veřejném prostoru, ani v soukromých konverzacích. Oslabilo by to morálku,” dodává.

