Vláda od léta věděla, že si hraje s ohněm, ale přesto to nechala zajít tak daleko. Když od jara podáváme konstruktivní návrhy a ty jsou pak smeteny ze stolu, tak nemůžeme vládě dávat bianco šek, říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Sněmovna večer schválila prodloužení nouzového stavu jen do 23. prosince. Pozvání do krizového štábu nepřijmeme, je to past od Andreje Babiše, dodává.