Testovat ještě nemůžeme, doufám, že se situace mění, čekáme na jasné ano nebo ne. To, jak moc lidí bezpříznakově chodí po ulicích, znamená, že to není rozsudek smrti, říká Soňa Peková, vedoucí soukromé laboratoře Tilia. Vymysleli jsme test, který je výrazně lepší, je méně pracný a méně finančně náročný. EDIT: Laboratoř dostane povolení testovat. Ve středu to řekl na TK premiér Babiš.