Pelikán: Syřané sem natáhli tisíce příbuzných, nepřijímat žádné migranty je správně

dnes | Divil bych se, kdyby v uprchlických táborech byli skuteční sirotci, kteří nikoho nemají, sirotci jsou v Orientu definováni jinak, než u nás. Migranty sem táhne vize lepšího života, je třeba omezit proudy migrantů a přitažlivost Evropy, tvrdí arabista Petr Pelikán. Dodává, že on sám by raději pomáhal v Sýrii. Jestliže jsou uprchlíci lidé, kteří prchají do bezpečí, tak by jim měly stačit nemocnice, pokrývky a školy. Podle něj nakonec u migrantů v Evropě vítězí loajalita k původnímu společenství, než k zemi, která je přijala.