Petra Ptáčková šije modely z reklamních bannerů, její větrovku nosí i Orlando Bloom

dnes | Na oblečení z reklamních bannerů mám spoustu zakázek, ale musí to fungovat i jako produkt, cena pláštěnky je 8 tisíc a nosí ji i editor italské Vogue. Všechny modely jsou ale prototypy, takže je to dražší než výroba, kde se už vychytají všechny mouchy, říká návrhářka Petra Ptáčková, která ve spolupráci se společností EYELEVEL navrhla kolekci z použitých reklamních bannerů. Doufám, že udržitelná móda není záležitost jen trendu a časem to bude standard, dodává.