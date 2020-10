Křivka nakažených se může začít oplošťovat po 20. listopadu, to by mohl být vrchol, je třeba dodržovat opatření, říká rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Menší nemocnice mají nedostatek ventilátorů, naráží na strop. My ventilátorů CoroVent vyrobíme velké desítky týdně, priorita je záchrana lidí v Česku. Jsou levnější a snadné na obsluhu, speciálně navržené na závažné stavy, dodává.