Pikora: Česko je montovna, máme nízké platy a žádné úspory. Trh chce jen lidi bez vzdělání

dnes | Montovna se z Česka stávala dlouho, bude trvat, než se nastavení ekonomiky změní. Potřebujeme jen lidi bez vzdělání, ale imigrace není řešení, protože co s těmi lidmi budeme dělat, až se ekonomická situace zhorší. Budeme muset zvýšit věk odchodu do důchodu, kdo není zajištěný na stáří, bude mít problém, neexistuje dobré řešení reformy penzí, říká ekonom Vladimír Pikora. Podle něj politik, který vyřeší důchodovou reformu, za to zaplatí svou politickou kariérou. Dodává, že jsme na vrcholu hospodářského cyklu, nepotřebujeme mít schodkový rozpočet, naopak bychom měli mít přebytek.