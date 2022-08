„Sledujeme několik let, že jsou občané motivovaní k bezhotovostním platbám. Hotovostní platba je prioritní, peníze mají historicky nominální hodnotu. Je to především právo občana, sankce jsme do návrhu nedali,“ říká navrhovatelka ústavního zakotvení na platbu v hotovosti Jitka Chalánková. „Když se listina psala, nikdo nemohl předpokládat, kam se budeme posouvat,“ dodává.

