Poprvé jsem jela ze třetí zatáčky a bylo to hrozné, bolelo to, jak jsem se omlátila. Trvalo mi šest let, než jsem se přestala bát, líčí trojnásobná juniorská mistryně světa ve skeletonu Anna Fernstädtová. Řídím hlavně koleny a rameny, tlakem do saní. V zatáčkách se dopředu podívat nemůžeš, to nikdo nedá, koukáš jen do ledu, popisuje. Rozhovor jsme natáčeli před vypuknutím epidemie koronaviru.