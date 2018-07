Poche: Babiš už nás zradil, ČSSD mě nechce obětovat, ještě není v Zemanově obklíčení

dnes | Je to na premiérovi, on má neobsazené ministerstvo, situace není dlouhodobě udržitelná, tvrdí europoslanec ČSSD Miroslav Poche. I přes odpor prezidenta zůstává kandidátem na post šéfa diplomacie, kdy a zda vůbec se jím stane, ale stále není jasné. Důvěru k Andreji Babišovi pořád nějakou mám, těch zrad už ale pár proběhlo, říká Poche. Byl prý zaskočený tím, že komunisté aktivně vyslovili důvěru vládě. Myslel jsem, že odejdou ze sálu, bylo to velké překvapení, tvrdí politik.