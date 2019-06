Poetoterapeut: Báseň umí léčit, propojuje racionální a emoční, už setkání lidí pomáhá

dnes | Čtení i psaní poezie může léčit, už jen setkání lidí a sdílení je faktor, který v terapii pomáhá. Poezie je něco, co nás vede k vlastním emocím. Funguje kombinace racionálního a emočního, to jsou sféry, které u lidí trpících psychickým onemocněním nebývají propojené, říká Petr Hudlička, poetoterapeut z Psychiatrické nemocnice Bohnice. U lidí značně emočně labilních ale může poezie tuto labilitu podpořit, takže jsou i diagnózy, kde bych to nedoporučoval, dodává. Rozhovor jsme natáčeli na festivalu Mezi ploty.