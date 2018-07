Pohlreich: Ano, šéfe už mě nebavilo, mít hospodu je internetový teror, na webu je expert každý

dnes | Stýskat se mi nebude, usoudil jsem, že než dělat Ano, šéfe horší, lepší to nedělat vůbec. Pro to, abyste uspěl v gastronomii, potřebujete mnohem víc, než před deseti lety, tehdy stačila velká porce, obloha a nízká cena. Zákazníci jsou mnohem náročnější, Gastronomie se začala překotně vyvíjet a strašná spousta lidí nemá na to, aby mohla podnikat úspěšně, říká Zdeněk Pohlreich. Dodává, že nejhorší byly osudy těch lidí, majitelů a kuchařů, které byly čím dál zoufalejší. Restaurační byznys je dnes internetový teror, na webu může napsat každý cokoliv, funguje to na bázi pomluvy. Ve svých restauracích už sám nevaří, na podzim budu mít novou cooking show.