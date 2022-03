„S bezletovou zónou bych byl opatrný. Museli bychom zasáhnout nejen ruské jednotky na Ukrajině, ale i v Bělorusku a Rusku. A nepochybně by došlo k rozšíření konfliktu, Moskva by na to musela reagovat. Většina evropských armád navíc není schopná něco takového vynutit. Leželo by to na bedrech USA,” říká bezpečnostní poradce premiéra Tomáš Pojar.

