Poláková: Další protest song už nemá smysl, jen by prohluboval rozdělení společnosti

dnes | Úspěch songu Nafrněná mě překvapil, byl to přelom v kariéře. Dalším protest songem bychom s Davidem Kollerem nic nezmohli, jen by to prohlubovalo rozdělení společnosti. Nevím, koho bychom mohli přesvědčit, situace je komplikovaná a štve nás toho tolik, říká zpěvačka a herečka Barbora Poláková. Dodává, že je mnohem důležitější se přiblížit k lidem, kteří smýšlejí jinak, a pochopit je, než jim říkat, že to vidí špatně. Sama prý nemá hranici, co by pro roli nebo videoklip neudělala.