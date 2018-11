Policie by měla zvážit vazbu pro premiéra Babiše, mohl mařit vyšetřování, říká Láska

dnes | Hodně indicií naznačuje, že se Andrej Babiš junior pohyboval mimo území ČR proto, aby mařil vyšetřování, a že to byl zájem druhého spoluobviněného, jeho otce, upozorňuje senátor a bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska. Policie podle něj odbyla prověřování údajného únosu premiérova syna, když se podle všeho spokojila s jeho fotografií. Pro mě je to nepředstavitelné řešení situace, policisté buď podlehli nátlaku, nebo to profesionálně podcenili, míní Láska.