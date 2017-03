Politická korektnost? Dostáváme se do úplných absurdit, říká čerstvý držitel Thálie Kňažko

dnes | Lidé se nedokážou postarat sami o sebe, neznají svá práva, čekají, že se o ně někdo postará, to je reziduum minulosti, lidé by měli trvat na tom, že platí pravidla, politici jdou tam, kam jim to lidé dovolí, měli by se zajímat, minimálně o sebe a své blízké, starat se o to, aby byli aktivní, je potřeba více pozornosti, říká čerstvý držitel Thálie herec Milan Kňažko a dodává, že se nejspíše bojíme mluvit nahlas a máme pocit, že když problém pojmenujeme jinak, tak se vyřeší. V politice jsou údajně nejoblíbenější ti, kteří nic neříkají.