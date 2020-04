Nedojde k přenastavení hodnot, lidi si zase vezmou cigáro a sednou k televizi. Nepůjdou běhat. Prymula zastavil chod republiky během pár hodin, i v Evropě to byl nevídaný krok. Bylo zajímavé, že deset milionů lidí to přijalo. Nečekali na roušky z Číny a ušili si je na koleni, říká lékař a bývalý olympionik Lukáš Pollert. Dodává, že musíme řešit, jak to dělat příště a hlavně ochránit zdravotníky.