Veselovský vyzkoušel ponožky v sandálech. Žádné faux pas, ale zásadní módní doplněk, říká stylistka

dnes | Sandály a ponožky se objevují na módních molech od 90. let, přišel s nimi Versace. I pračlověk si nejdřív dokázal udělat sandály a když se ochladilo, tak si strčil na nohy pytlík třeba z kůže a ovázal ho sandály, dnes to vidíte jako běžnou kombinaci, třeba zdravotní pantofle a krásné severské podkolenky jsou cool, říká módní redaktorka a stylistka Klára Klempířová. Horší než ponožky v sandálech jsou podle ní rozepnuté košile u mužů ve městě, to je prý něco, co by Češi mohli v oblasti stylu vylepšit.