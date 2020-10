Rakovině neříkám nemoc, ale zkušenost, jsem optimista, je to vždy výzva, nic vás na to nikdy nepřipraví. Často o rakovině lidé v rodině nemluví, některé ženy se schovávají, bojí se pohledu na sebe do zrcadla a lžou samy sobě, říká psycholožka Zuzana Nemčíková, které nemoc diagnostikovali pětkrát. Komunikaci v rodině podle ní mohou zlepšit Medikomiksy, díky nimž mohou rodiče dětem nemoc vysvětlit.