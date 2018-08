Porážka byla nevyhnutelná, podvolili jsme se moci, lidi šli za Dubčekem jako ovce, říká Pithart

dnes | Po roce 1968 nám nic nezbylo, v době normalizace jsme zapřeli vše, v co se tenkrát věřilo, po nástupu Husáka to byl sešup, ze dne na den. Tak, jako bylo jaro plné euforie, podzim byl děsně depresivní. Čekali jsme na gesto, ale Dubček nenašel odvahu a nepráskl dveřmi, bylo to podvolení, naši komunisté nesplnili svoji historickou úlohu a už se to nikdy nedalo napravit, říká Petr Pithart, bývalý premiér a signatář Charty 77. Dodávál, že o emigraci neuvažoval ani vteřinu, přestože měl v roce 1969 tu možnost, nesl prý za situaci doma kus odpovědnosti.