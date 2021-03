Stoprocentní nemocenská není motivace, ale stimulace k tomu, aby lidi do práce nechodili, je to nepřímá cesta k zavření průmyslu. Maláčová hledá cestu, jak firmy potrestat, je to jako vzít bič a vzít nás po zádech, říká poslanec hnutí ANO a majitel Brano Group Pavel Juříček. Testovali jsme už dřív, dělali jsme to pro sebe, abychom ochránili zaměstnance a byznys, dodává.