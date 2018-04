Nový plán Prahy. To, že město funguje, je zázrak. Brzdí ho bolševický způsob plánování, říká Koucký

dnes | Praha je jedno z nejřidších měst podobné velikosti. A řídké město znamená drahé město, upozorňuje architekt Roman Koucký. Ten je spolu se svými kolegy podepsán pod Metropolitním plánem Prahy, který by měl od roku 2023 určovat veškerou výstavu v hlavním městě. Zdědili jsme rigidní plán z 20. století a příprava stavby dnes trvá 15 let, říká. Podle Kouckého by pomohla mimo jiné úprava, podle které by nebylo možné být zastupitelem městské části a zároveň zastupitelem hlavního města Prahy. Metropole prý bude velmi těžko hledat cestu k mrakodrapům. Řekli jsem, že Praha má strop na sto metrech, je ale 21 míst, kde je dobré s výškovými budovami počítat, upřesňuje architekt.