Právníci EU: Babiš je ve střetu zájmů. Dál ovládá Agrofert, tvrdil už v létě Ondráčka

dnes | Právníci EU podezírají premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů a porušení unijních pravidel. Uvedly to The Guardian a Le Monde s odvoláním na zprávu právní služby Evropské komise. Babiš dál ovládá Agrofert a porušuje českou i evropskou legislativu, řekl už v srpnu v DVTV ředitel Transparency International David Ondráčka. Vyplývá to podle něj z údajů, které samotný koncern v několika zemích vložil do rejstříků konečných majitelů firem.