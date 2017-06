Právo na manželství gayů každý rok v USA zachrání 130 tisíc mladých životů, říká Wolfson

dnes | Podle studie vydané v odborném časopise The Journal of Pediatrics klesl počet sebevražd mezi náctiletými v těch amerických státech, kde se podařilo zlegalizovat manželství gayů a leseb, říká právník a aktivista Evan Wolfson, který bojem za rovnoprávnost manželství strávil přes třicet let. Není to podle něj tím, že by se náctiletí gayové a lesby chtěli brát, ale společnost jim vyslala signál, že jsou její součástí. Manželství gayů a leseb dnes prý podporuje většina Američanů. Právo na sňatek by si podle jeho názoru zasloužili i gayové a lesby v ČR.