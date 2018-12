Předkožky kojenců jako zdroj krásy? Je to obrovský etický problém, říká dermatoložka

dnes | Ta představa je pro mě nepřekonatelná, nevíme, co si do sebe můžeme vpravit, kritizuje estetická dermatoložka Věra Terzijská nový zákrok. Hned několik hollywoodských hvězd už si nechalo do obličeje aplikovat kmenové buňky získané z předkožek korejských novorozenců. Nejdříve by se měla dotáhnout do konce všechna úskalí kmenových buněk, říká Terzijská. Některé ženy si přestávají být podobné, přepichují se, často jim musím zákroky rozmlouvat, být krásný neznamená být šťastný, upozorňuje.